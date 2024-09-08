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Galatasaray'dan Nicola Zalewski hamlesi! Roma ile görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Zalewski
Galatasaraydan Nicola Zalewski hamlesi Roma ile görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 22:18

Transfer dönemi sona ermeden kanat takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Roma'nın Polonyalı oyuncusu Nicola Zalewski için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ileten Galatasaray, Süper Lig için kadrosuna kanat takviyesi yapmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ile yollarını ayıran Sarı-kırmızılı takım, zayıflayan kanat rotasyonu için Nicola Zalewski'yi gündeme aldı.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Roma'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zalewski için görüşmeler yapıyor. Galatasaray adına görüşmeleri menajer George Gardi'nin yaptığı belirtildi.

Roma altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu sol bek, sol orta saha ve sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.

Euro 2024 öncesi Türkiye ve Polonya arasında oynanan hazırlık maçında attığı gol ve etkili oyunuyla dikkat çekmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Zalewski

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