Galatasaray'dan Napoli'ye Lucca misillemesi!

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Victor Osimhen’in yerini Udinese santrforu Lorenzo Lucca ile doldurmayı planlayan Napoli’ye bu transferde sürpriz bir rakip çıktı. İtalyan basını, Nijeryalı oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray’ın da alternatif olarak Lucca için devreye girdiğini öne sürdü.

Messaggero Veneto’da “Lucca transferinde Galatasaray da devrede” başlığıyla yayımlanan haberde “Lorenzo Lucca, Osimhen’i kadrosuna katmakta zorlanan Galatasaray’ın da gözdesi. Türk kulübünün rotasını Osimhen’den Lucca’ya çevirmesi, Napoli için bir misilleme niteliği taşıyacaktır” ifadelerine yer verildi.

LUCCA PAZARLIKLARIN UZAMASINDAN RAHATSIZ

Napoli ile Udinese arasındaki pazarlıklarda bonservis bedelinin 30 milyon Euro’yu aşmasına rağmen transferin sonuçlanmamasından rahatsız olan Lorenzo Lucca’nın, kısa sürede çözüm sağlanmazsa kendisiyle ilgilenen diğer kulüplere yöneleceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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