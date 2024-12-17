Galatasaray'dan müthiş istatistik! Avrupa'da tek takım...

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Trabzonspor'u evinde 4-3 mağlup eden Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

PUAN REKORU

Ligde 15 maç sonunda 41 puan toplayan Galatasaray, lig tarihinin bu aşamadaki en yüksek puanına ulaştı.

MERTENS 4. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımla tüm lig maçlarında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor, 5. haftadaki Çaykur Rizespor ve 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor müsabakasında da fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde 4 gole ulaşan Mertens, toplamdaki gol sayısını 5'e çıkardı.

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Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Belçikalı yıldız, 108. resmi müsabakada 24. golünü attı.

YUNUS AKGÜN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.

BATSHUAYI OYUNA GİRİP ATTI

Sarı-kırmızıların Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi oyuna sonradan girip rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-3 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Batshuayi Avrupa kupalarında da 2 gol attı.

Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 59. dakikada Elias Jelert'in yerine oyuna dahil oldu.

AVRUPA'DA TEK!

Galatasaray, bu sezon yerel liginde ve Avrupa kupaları lig aşamasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor.

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Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

OKAN BURUK ZİRVEDE!

Süper Lig tarihinde en az 7 derbide (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk (%73; 11/15)

DURAN TOPTAN GOLLERDE LİDER

Bu sezon ligde duran toptan 17 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu istatistikte zirvede. (frikik x6, korner x5, taç x3 & penaltı x3)

1999'DAN SONRA İLK

Süper Lig tarihinde 1999/2000 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk yarısındaki 3 derbiyi de kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

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4 gol: Trabzonspor

2 gol: Beşiktaş

3 gol: Fenerbahçe