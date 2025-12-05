Galatasaray'dan Mohamed Salah'a transfer teklifi! Dev maaş ve sözleşme şartları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Sezon başında Osimhen'in bonservisini alan ve Leroy Sane gibi dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da, büyüme operasyonu devam ediyor.

Sarı kırmızılıların bir süredir Avrupa'nın önemli golcülerinden Lookman'ı istediği bilinirken, transfer sürecine ilişkin dev bir iddia daha ortaya atıldı.

GALATASARAY, SALAH'A TEKLİF YAPACAK

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah için teklif yapacak. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı kırmızlıların Salah'a yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı.







Mohamed Salah, Anfield dışında yeni bir sayfa açmaya hazır görünüyor. Galatasaray, Ocak transfer döneminde onu kadrosuna katmak için bir teklif yapmayı planlıyor. Şu anda Liverpool'da oynayan Mısırlı forvet, formdan düştü ve İstanbul devi tarafından yapılan teklif, kariyerinde bir dönüm noktası olabilir.

Galatasaray'ın Salah'a yaptığı teklifte detaylar önemli rol oynadı: Sponsor destekli, kazancı yüksek bir teklif yapmaya hazırlar. Salah'ın transfer durumunu yakından takip ediyor ve ayrılığa tam anlamıyla ikna olduğunda, teklifi resmiyete kavuşturacaklar.

Galatasaray'ın hamlesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç sonrası başladı. Salah, maçın atmosferini etkileyici buldu ve Liverpool'daki geleceği de sorgulanmaya başlamıştı.

AVRUPA'YI SARSACAK TEKLİF

Mohamed Salah'ın Liverpool ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ancak takım içindeki rolü azaldı. Bu sezon 19 maçta sadece beş gol attı ve üç asist üretti. Bu düşük performans, son zamanlarda yedek kulübesine çekilmesiyle de birleşince, Anfield'daki yeri hakkında şüpheler artmaya başladı.

Savunmadaki sıkıntılar ve istediği forma şansını bulamaması, Galatasaray'ın kış transfer dönemini altüst edebilecek bir transfer girişiminde bulunmasına kapı açtı.





MAAŞI BELLİ OLDU

Türk takımını planı, maddi olarak oldukça güçlü. Salah'a yapılacak teklifte; sezon başına 20-22 milyon Dolar civarında maaş içeriyor. Bununla beraber primler ve sponsorluk desteği de paketin içinde olacak.

İddialı bir proje ile Salah'ın kapısını çalacak Galatasaray, oyuncuya ilk 11 garantisi veriyor ve tutkulu taraftarıyla ikna etmeye çalışacak gibi görünüyor. Salah'ın aylardır süregelen istikrarsız performansının ardından artan eleştirilerin son bulması, kariyerinin son zamanlarında yeniden formunu yükseğe çıkarma konusunda olanak sağlayabilir.