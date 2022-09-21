Galatasaray'dan Milot Rashica kararı!

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Galatasaray 'da transferin son gününde İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak alınan Milot Rashica, şu ana kadar Süper Lig 'de deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında forma şansı buldu. Takıma tam olarak uyum sağlamak adına büyük bir gayret gösteren Rashica'nın idmanlarda gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk'u son derece memnun etti.

Fanatik'in haberine göre milli aradan sonra daha fazla süre alması beklenen 26 yaşındaki futbolcu için Okan Buruk'un olumlu rapor verdi, yönetim de Rashica'nın bonservisini almak için elini çabuk tutacak. Rashica'nın da Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğu, Norwich ile görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtildi.