Galatasaray'dan MHK'ya çağrı: 'Hemen istifa etmeli, el çektirilmeli'

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Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonun yankıları sürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Cibara'nın sözler;

Hem ikinci başkanımız Metin Öztürk, hem Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu maçtan sonra gerekli açıklamalar yaptı. Daha sonra TV'ye bazı kanallara bağlanan TFF'yi yöneten kişiler bir takım açıklamalar yaptı. Şahsen eski sporcu olarak bunların hiçbirinin yeterli olduğunu zannetmiyorum.

KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN

MHK Başkanı bağlanıyor, TFF Başkanı bağlanıyor. Yahu ortada bir gerçek var. Kimse bu hakemlerden memnun değil. Aynı pozisyon, 4 maç söyleyeyim. Samsunspor maçında Nelsson itti diye cezalandırma, aynısının çok daha şiddetlisi Eyüpspor maçında Sallai taç çizgisi dışına atıldı, o top gitti gol oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçında yaşadık, bir garip penaltı verildi. Kim düştü, kim kalktı, o ona, bu buna bakıyor ne oldu diye, herkes birbirine bakıyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı; geçen sene Icardi'yi direğe ittiler ve sakatladılar. Her girdiği mücadele faul olan bir stoper gidiyor, maç boyunca el ense çekti, künde attı, tekme attı, tokat attı, en sonunda gitti oyuncunun boğazına sarıldı. Ne hakem ne VAR, hiçbir şekilde daha evvel Trabzon'da olduğu gibi devreye girmedi. Ondan sonra kalkacaksın TV'lere bağlanacaksın, bunun düdüğünü asacağım, bunun cezasını vereceğim. Kimse kimseyi kandırmasın!

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MHK HEMEN İSTİFA ETMELİ

MHK Başkanı hemen istifa etmeli veya görevden el çektirilmelidir. Tüm takımlar rahatsız. Kulüpler Birliği Vakfı ne iş yapar! TFF Başkanı, daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış bir başkanı tehdit ediyor. Bizim Florya'ya gittiğimiz gün, Kulüpler Birliği Vakfı saat 14.00'de toplantısı vardı. O günden bugüne ne sözlü ne yazılı bir açıklama, kınama hiçbir şey yok. Her toplantıda birbirlerine başkanım başkanım başkanım diyen tipler, her maçtan önce yemekte gelip buralarda oralarda 'Başkanım başkanım başkanım, ben esasında şöyleyim' diyen insanlar toplandı, bir açıklama bile yapmadı. Neden korkuyor bunlar! Kimden korkuyor bunlar! Ayıp değil mi, yakışıyor mu!

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DERHAL EL ÇEKTİRİLMELİ

Ondan sonra hakem bilmemne el çektireceğiz, cezalandıracağız, bilmemne yapacağız. Bu hakem, bu hareketleri niye yaptı acaba düşünüyor musunuz? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi korktu bu, niye yaptı bunlar. Emekliliğiyle ilgili bir takım düşünceleri mi var, kötü bir hisse mi kapıldı. Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK Başkanı görevde, derhal el çektirilmeli.