Galatasaray'da Metin Öztürk'ten maç sonu tepki: 'Yazıklar olsun!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2026 23:16

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Metin Öztürk'ün sözleri;

Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır.

Gözden KaçmasınYunus Akgün açıkladı: Abdülkerim Bardakcı neden kırmızı kart gördü Ağza alınmayacak küfürler...Yunus Akgün açıkladı: Abdülkerim Bardakcı neden kırmızı kart gördü? 'Ağza alınmayacak küfürler...'Haberi görüntüle

BUNU KİMSE UNUTMASIN

Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!

YAZIKLAR OLSUN

Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!

