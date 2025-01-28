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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi: 'Kavga edin kavga!'

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#Mert Hakan Yandaş#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Galatasaraydan Mert Hakan Yandaş göndermesi: Kavga edin kavga
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 22:20

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaşmış ve Mert Hakan Yandaş'ın 'Kavga edin' sözleri duyulmuştu. Galatasaray E-Spor'dan Yandaş'a göndermeli bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etmişti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatmış ve ikinci yarıya adeta fırtına gibi başlayarak 10 dakika içinde 3 gol bulmuştu.

Sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından maç sonunda yapılan paylaşımda soyunma odasında yaşananlara yer verilmişti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşlarına "Kavga edin biraz, kavga edin! Kavga edin!" dediği duyulmuştu.

Galatasaray Kulübü'nden o anlar için Mert Hakan Yandaş'a gönderme geldi.

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Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.

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#Mert Hakan Yandaş#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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