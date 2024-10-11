Galatasaray'dan MCT Technic ile sponsorluk anlaşması

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MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu. Karbon salınımını azaltan yerli NOx sensörleri ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkan MCT Technic, bu iş birliği ile spor dünyasında çevre bilincini artırmayı hedefliyor.MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Galatasaray gibi büyük bir kulübün formasında yer almak, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığımızı geniş kitlelere ulaştırma fırsatıdır. Türkiye'nin ilk yerli NOx sensörünü üreterek karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar attık. Şimdi de sporun gücüyle bu bilinci yaymayı amaçlıyoruz. Galatasaray'ın mücadeleci ruhu, çevreye olan bağlılığımızla örtüşüyor ve bu iş birliği bizi daha da güçlendiriyor."

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MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz da bu iş birliğinin, MCT Technic'in çevreci vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirtti. Yılmaz, “Çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz ve Galatasaray ile yaptığımız bu iş birliği, çözümlerimizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Sporun gücünü ve teknolojimizin çevreye katkısını bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz" dedi.