Galatasaray'dan mayıs ayında 241 maçta 142 galibiyet!

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Süper Lig tarihinde mayıs ayında oynanan maçlarda en fazla galibiyet alan takım olan Galatasaray, bu yıl da mayıs ayındaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Mayıs aylarında 241. lig karşılaşmasına çıkan sarı kırmızılı kulüp 142 galibiyet elde ederken, 49 beraberlik, 50 mağlubiyet aldı. Galatasaray, yüzde 59 ile kazanma oranında da en başarılı ekip.

BURUK’TAN KADRODA 2 SÜRPRiZ

Okan Buruk, Sivas karşılaşmasında, bir önceki Eyüpspor maçına göre kadroda iki değişiklik yaparken, sistemi de değiştirdi. Buruk takımı sahaya 4-4-2 sistemi ile sürerken, son maça göre Frankowski ve Sara’yı yedek bırakıp yerlerine Barış Alper ve Morata’yı aldı. Frankowski yerine sağ bekte Sallai, Sara’nın yerine forvet arkasında da Morata şans buldu.