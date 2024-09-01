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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama!

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Galatasaraydan Mauro Icardinin sakatlığı hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 15:28

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da maç esnasında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Arjantinli yıldızın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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İşte Galatasaray'ın duyurusu;

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır.

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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