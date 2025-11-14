×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Sözleşme görüşmeleri...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Icardi
Galatasaraydan Mauro Icardi kararı Sözleşme görüşmeleri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 21:29

Galatasaray yönetiminin, kulüple sözleşmesinin son yılında olan Mauro Icardi için karar verdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray yönetimi Mauro Icardi’nin yıldızın takımda kalmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılıların, yıldız golcü ile golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Gözden KaçmasınMenajer George Gardiden Icardi ve Galatasaray açıklaması: 120 milyon Euroya retMenajer George Gardi'den Icardi ve Galatasaray açıklaması: 120 milyon Euro'ya ret!Haberi görüntüle

DEVRE ARASI ÖNLEMİ

Haberde; Galatasaray’ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'da tüm kularlarda 67 gol, 22 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Icardi

BAKMADAN GEÇME!