Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Sözleşme görüşmeleri...

Galatasaray'da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray yönetimi Mauro Icardi’nin yıldızın takımda kalmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılıların, yıldız golcü ile golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı belirtildi.

DEVRE ARASI ÖNLEMİ

Haberde; Galatasaray’ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'da tüm kularlarda 67 gol, 22 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferleri yaşadı.