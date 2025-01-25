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Galatasaray'dan Mauro Icardi için rapor açıklaması: Doğru değil, erken dönecek

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasaraydan Mauro Icardi için rapor açıklaması: Doğru değil, erken dönecek
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 22:35

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi için resmi açıklama geldi.

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Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 54'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

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ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Sarı - kırmızılılarda UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı iddia edilen Icardi için maç sonunda açıklama geldi.

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, Mauro Icardi'nin kulübe gönderdiği iddia edilen raporlarla ilgili söylemlerin doğru olmadığını açıkladı.

Öte yandan Bereket, Mauro Icardi'nin İstanbul'a dönüşünün belirlenen süreden daha erken olacağını belirtti.

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Bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Süper Lig

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