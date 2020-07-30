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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 30.07.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı

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Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı
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Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano Filho için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan video, "Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.

Galatasaraydan Marianoya teşekkür mesajı

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