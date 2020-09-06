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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Marcao ve Luyindama için transfer kararı!

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Galatasaray'dan Marcao ve Luyindama için transfer kararı!
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Galatasaray, satışlarından yüksek bonservis ücreti beklediği iki stoperi Marcao ve Luyindama için transfer kararını verdi.

Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan Galatasaray yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi. Tam da bu dönemde gözler Luyindama-Marcao ikilisine çevrildi.

İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar transfer gündemine aldı. Stoperlerine 15'er milyon Euro değer biçen sarı-kırmızılı yetkililer ise bu rakamın altına gelecek olası tekliflere kapısını kapadı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMELERİ VAR

Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor. Maliyetleri düşük olan Luyindama-Marcao ikilisinin 2 yıl daha sözleşmeleri var. Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor.

Marcao ve Luyindama'ya yeni imza attırarak önümüzdeki yaz bonservis pazarlıklarında elini güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yaşanacak limit sorununu da bu iki oyuncuyu yüksek bedellere elden çıkartarak çözecek. (Sabah)

Galatasaraydan Marcao ve Luyindama için transfer kararı

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