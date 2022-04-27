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Galatasaray'dan Marcao için sakatlık açıklaması!

#Galatasaray#Marcao#Süper Lig
Galatasaraydan Marcao için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 35’inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Marcao'nun ise sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman öncesinde Çanakkale'de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım oyuncuları ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla sona erdi.

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Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Son oynanan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcaonun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandı. 

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Galatasaray#Marcao#Süper Lig

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