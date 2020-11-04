MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması! Özel idman...
GeriFutbol Galatasaray'dan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması! Özel idman...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması! Özel idman...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması! Özel idman...
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı aktarıldı.

17
Galatasaraydan sezonun transferi Fenerbahçenin eski yıldızı...
Galatasaray'dan sezonun transferi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

SAKAT OYUNCULARA ÖZEL İDMAN

Emre Taşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi.

Galatasaraydan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması Özel idman...

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Galatasaraydan Marcao, Belhanda ve Saracchi açıklaması Özel idman...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle