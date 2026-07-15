Galatasaray'dan Manchester City'nin yıldızı için Gardi'ye transferde tam yetki!

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Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları oldukça gizli bir şekilde devam ediyor. Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleleri yapmaya hazırlanıyor.

Transferde ilk olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve uzun süre sonra sessizliğini bozan Galatasaray'da hedef yıldız isimleri kadroya katmak. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim sürpriz bir ismin peşinde.

TEMASLAR BAŞLADI

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City forması giyen Phil Foden’ı gündemine aldığı ve ilk temasların başladığı öne sürüldü.

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GARDI'YE TAM YETKİ

Brezilyalı Gazeteci Pablo Oliveira'nın aktardığı bilgilere göre; Başkan Dursun Özbek’in, transfer operasyonunu yürütmesi için menajer George Gardi’ye yetki verdiği belirtildi. Gardi’nin, İngiliz futbolcunun şartlarını öğrenmek ve Manchester City’nin tavrını netleştirmek adına görüşmelere başladığı ifade edildi.

TRANSFER FIRSATI

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan Phil Foden’ın geleceği merak konusu olurken, Galatasaray’ın bu durumu transfer için önemli bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

İngiliz yıldızın piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.

YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Galatasaray’ın transferde nasıl bir formül üzerinde durduğu henüz netlik kazanmazken, kiralama veya satın alma opsiyonlu bir teklif ihtimalinin masada olabileceği değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Manchester City ile yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

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PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerine Manchester City alt yapısında başlayan ve başka bir takımın formasını giymeyen Foden, mavi-beyazlı kulüpte bugüne dek 369 maça çıkarken 110 gol atıp 68 de asist üretti.