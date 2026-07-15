×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Manchester City'nin yıldızı için Gardi'ye transferde tam yetki!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Manchester City
Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 20:01

Transferdeki sessizliğini Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak bozan Galatasaray, Manchester City'le sözleşmesinin son yılına giren Phil Foden’ı bir fırsat transferi olarak gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar dev operasyonda daha önce başta Icardi, Osimhen ve Sane gibi birçok yıldız futbolcunun transferinde kilit rol oynayan İtalyan menajer George Gardi'yi görevlendirdi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları oldukça gizli bir şekilde devam ediyor. Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleleri yapmaya hazırlanıyor.

Transferde ilk olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve uzun süre sonra sessizliğini bozan Galatasaray'da hedef yıldız isimleri kadroya katmak. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim sürpriz bir ismin peşinde.

Gözden KaçmasınGöztepeden Galatasarayın istediği Arda Okan için kararGöztepe'den Galatasaray'ın istediği Arda Okan için karar!Haberi görüntüle

TEMASLAR BAŞLADI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City forması giyen Phil Foden’ı gündemine aldığı ve ilk temasların başladığı öne sürüldü.

Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki

Haberin Devamı

GARDI'YE TAM YETKİ

Brezilyalı Gazeteci Pablo Oliveira'nın aktardığı bilgilere göre; Başkan Dursun Özbek’in, transfer operasyonunu yürütmesi için menajer George Gardi’ye yetki verdiği belirtildi. Gardi’nin, İngiliz futbolcunun şartlarını öğrenmek ve Manchester City’nin tavrını netleştirmek adına görüşmelere başladığı ifade edildi.

Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki

TRANSFER FIRSATI

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan Phil Foden’ın geleceği merak konusu olurken, Galatasaray’ın bu durumu transfer için önemli bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

İngiliz yıldızın piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki

YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Galatasaray’ın transferde nasıl bir formül üzerinde durduğu henüz netlik kazanmazken, kiralama veya satın alma opsiyonlu bir teklif ihtimalinin masada olabileceği değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Manchester City ile yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki

PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerine Manchester City alt yapısında başlayan ve başka bir takımın formasını giymeyen Foden, mavi-beyazlı kulüpte bugüne dek 369 maça çıkarken 110 gol atıp 68 de asist üretti.

Galatasaraydan Manchester Citynin yıldızı için Gardiye transferde tam yetki

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Manchester City

BAKMADAN GEÇME!