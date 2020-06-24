Galatasaray'dan Mamadou Fofana sürprizi | Transfer Haberleri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonda genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'da scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not olan Mamadou Fofana ismine öncelik verildi. Fransa’da Metz forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, maaliyeti uygun bulunursa transfer edilecek.

ALANYASPOR'DA DA OYNAMIŞTI

1.86 boyundaki Malili stoper, Metz’ten önce Türkiye’de Alanyaspor forması giyiyordu. 18 yaşında Alanya'ya gelen Fofana, 2 sene sonra Fransa'nın yolunu tutmuştu. 17 kez Mali forması giyip 1 gol atan Fofana, Fransa Ligi'nde bu sezon 20 maçta forma giydi.

LUYINDAMA SATILIRSA...

Galatasaray, böylece Luyindama'nın yüksek bir ücrete satılması halinde stoper bölgesini de yedeklemiş olacak. Sarı kırmızılı takım, Luyindama transferinden en az 15 milyon euro gelir bekliyor.

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