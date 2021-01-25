Galatasaray'dan maç öncesi transfer! Ndayishimiye sürprizi...

Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde kulüpler arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi.

Aslan, gündeminde yer alan bir diğer orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için teklif yükseltti.

Daha önce Burundili futbolcunun bonservisi için 1 milyon Euro öneren Cim Bom, 1.2 milyon Euro'ya çıktı.

İrfan Can belirleyici olacak

Kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açan Doğu ekibinin ise pazarlıklar sonucunda 2 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.

Yönetim aradaki 800 bin Euro'luk farkı kapatmak için hafta içi bir kez daha Malatya'yla masaya oturacak. İrfan Can Kahveci'deki gelişmeler de bu transferde belirleyici olacak.(Fanatik)

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