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GeriFutbol Galatasaray'dan maç öncesi transfer! Ndayishimiye sürprizi...
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan maç öncesi transfer! Ndayishimiye sürprizi...

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor forması giyen Ndayishimiye için teklifini 1.2 milyon Euro'ya yükseltti. Ev sahibi takımın maçtan önce istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde kulüpler arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi.

Aslan, gündeminde yer alan bir diğer orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için teklif yükseltti.

Daha önce Burundili futbolcunun bonservisi için 1 milyon Euro öneren Cim Bom, 1.2 milyon Euro'ya çıktı.

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Galatasaraydan maç öncesi transfer Ndayishimiye sürprizi...

 

İrfan Can belirleyici olacak

Kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açan Doğu ekibinin ise pazarlıklar sonucunda 2 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.

Yönetim aradaki 800 bin Euro'luk farkı kapatmak için hafta içi bir kez daha Malatya'yla masaya oturacak. İrfan Can Kahveci'deki gelişmeler de bu transferde belirleyici olacak.(Fanatik)

Galatasaraydan maç öncesi transfer Ndayishimiye sürprizi...

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