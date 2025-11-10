×
Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması: Herhangi bir sakatlığı yok

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 14:40

Galatasaray, Kocaelispor maçında oyundan çıkan Lucas Torreria'nın son durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

Kocaelispor maçının 63. dakikasında oyundan çıkan Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve iznin ardından takımla çalışacağını belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

'Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize.

#Galatasaray#Torreira#Sakatlık

