Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması: Herhangi bir sakatlığı yok

Kocaelispor maçının 63. dakikasında oyundan çıkan Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve iznin ardından takımla çalışacağını belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

'Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize.