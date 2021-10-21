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Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi Squid Game paylaşımı! '1905 geri döndü, oyun iptal...'

#Galatasaray#Moskova#Galatasaray Lokomotiv Moskova Maçı
Galatasaraydan Lokomotiv Moskova maçı öncesi Squid Game paylaşımı 1905 geri döndü, oyun iptal...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam oynanacak maç öncesi 'Squid Game' temalı paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi Squid Game temalı paylaşım yaptı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıkacak.

Galatasaray liderliğini sürdürmek için sahada

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Deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Son zamanların popüler dizisi "Squid Game" temasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal." ifadeleri yer aldı.


LOKOMOTİV MOSKOVA'YA CEVAP

Sarı kırmızılı takımın bugünkü rakibi, Galatasaray maçı anonsunda Squid Game üzerinden bir video yayınlamıştı

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyordu.

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Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

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#Galatasaray#Moskova#Galatasaray Lokomotiv Moskova Maçı

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