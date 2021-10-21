Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi Squid Game paylaşımı! '1905 geri döndü, oyun iptal...'

Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi Squid Game temalı paylaşım yaptı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıkacak.
Deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Son zamanların popüler dizisi "Squid Game" temasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı öncesi "Squid Game" paylaşımı yaptı:— Spor Arena (@sporarena) October 21, 2021
- Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal.pic.twitter.com/wRhr9bZEuZ
LOKOMOTİV MOSKOVA'YA CEVAP
Sarı kırmızılı takımın bugünkü rakibi, Galatasaray maçı anonsunda Squid Game üzerinden bir video yayınlamıştı
Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyordu.
Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.
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