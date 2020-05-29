Galatasaray'dan logolu maske satışı!
Galatasaray Kulübü, lisanslı maske satışlarının pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
Galatasaray, pazartesi gününden itibaren maske satışlarına başlayacağını açıkladı.
Logolu maskelerin GS Store mağazalarından satılacağı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Her nefeste Galatasaray! Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org'da, Çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda" ifadeleri yer aldı.
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