Galatasaray'dan Liverpool'a: 'Tek mucizeniz!'

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların resmi X hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

"TEK MUCİZENİZ"

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'tir." ifadelerine yer verildi.

"PUANSIZ YÜRÜYECEKSİN"

Bir kaç dakika sonra ise bu sefer sarı - kırmızılıların İngilizce hesabından "You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points" (Asla yalnız yürümeyeceksin ama bazen puansız yürüyeceksin.) paylaşımı geldi.

