Galatasaray'dan Liverpool maçında sakatlanan Osimhen ve Lang için açıklama! 'Kolunda krık tespit edildi'

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:34

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0 yenik ayrılarak turnuvaya veda ederken, maçta yaşanan iki sakatlık üzüntü yarattı.

ÖNCE OSIMHEN SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Victor Osimhen ilk yarıda bileğinden bir sakatlık yaşadı. İlk yarıyı acı içinde tamamlayan Nijeryalı oyuncu ikinci yarıya çıkamadı ve yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

ARDINDAN LANG

Noa Lang dakikalar 80'i gösterdiğinde reklam panolarına çarparak parmağından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sedye yardımıyla kenara gelen Hollandalı oyuncuya Liverpool taraftarları alkışla moral vermeye çalıştı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

'SAĞ KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ'

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

'LANG OPERASYON GEÇİRECEK'

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

