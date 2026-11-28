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Galatasaray’da son haftalarda kaderi değişen isimlerden biri de Lesley Ugochukwu. Yaz dönemindeki transferi büyük eleştiri konusu olan Fransız futbolcu, ilk haftalardaki kötü performansıyla forma yüzü göremez olmuştu.

Hatta genç oyuncunun devre arasında sözleşmesinin feshedileceği, zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye de oynatılmayacağı konuşuluyordu. Ancak oyuncuya sabreden Okan Buruk yavaş yavaş istediğini almaya başladı. Ugochukwu, Aston Villa ile oynanan maçta da oyuna girdikten sonra oldukça başarılı bir performans sergiledi.

MADDEYİ KALDIRACAKLAR

Ugochukwu’nun menajeri de dün bir açıklama yaparak, oyuncusunun Galatasaray’dan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını dile getirdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin planı ise Lesley Ugochukwu’nun maç sayısına bağlı zorunlu opsiyonunu ortadan kaldırmak. Bununla ilgili tarafların bir görüşme daha yapması bekleniyor.