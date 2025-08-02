Galatasaray'dan Leroy Sane ve Victor Osimhen'e görkemli imza töreni!

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Galatasaray, yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen'e RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde imza töreni düzenledi.

TÖREN FORMA LANSMANIYLA BAŞLADI

Rams Park'ta kurulan platformda Galatasaray, yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardı. Mankenler sahneye çıkarak hem formayı hem de yeni sezon ürünlerini tanıttı.

SIRA OSIMHEN VE SANE'DE!

Forma lansmanının tamamlanmasıyla birlikte sarı - kırmızılıların yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen, sahne aldı. Kendilerini sarı - kırmızılı renklere bağlayan imzayı atan Osimhen ve Sane, taraftar ile buluştu. İkili imzaların ardından taraftara seslendi. Osimhen, 'Merhaba Galatasaray, teşekkürler. Sadece Galatasaray.' derken, Leroy Sane 'Bütün sezonu çok başarılı geçirmeyi çok istiyorum.' şeklinde konuştu.

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Victor Osimhen, tekrar Galatasaray taraftarıyla birlikte! pic.twitter.com/AEwjXvXMFp — Spor Arena (@sporarena) August 2, 2025

'TARAFTAR ÇILDIRDI, EDERSON'U İSTİYOR'

Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarda bulunmak için platforma geldiği anda transferde adı sarı - kırmızılı ekip ile anılan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi için 'Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor' diye tezahüratlarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: 'HERKESİ KISKANDIRDIK'

İkilinin sahneye çıkmasının ardından Başkan Dursun Özbek, Galatasaray taraftarının alkışlarıyla birlikte platforma gelerek açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklaması;

"Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun imza töreni vesilesiyle stadımız RAMS Park'ta bir aradayız. Şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen arkadaşlarıma ve Okan Buruk'a, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız destek veren taraftarlarımıza da teşekkürler.

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Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan Hocama, futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Leroy Sane, Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek.

Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Sezon biter bitmez yaptığımız bu hamleyle herkesi kıskandırdık. Kendisine hoş geldin diyorum, kulübümüze verdiği değer için Sane'ye teşekkür ediyorum.

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Altıncı yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle altıncı yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."