Galatasaray'dan Leroy Sane bombası! Menajere transferde tam yetki verildi

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Ara transferin en hareketli kulüplerinden Galatasaray, yaz dönemi için de şimdiden kolları sıvamış durumda.

Şampiyon takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olması ve Fenerbahçe ile aradaki 6 puanlık farkı göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, ses getirecek bir kadro kurmak üzere harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın en büyük hedeflerinden biri Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane. Son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Alman yıldızla şimdiden el sıkışmanın yollarını arayan Sarı-Kırmızılılar, yeni bir teklif paketi hazırladı.

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İMZA PARASINI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇIKARTACAK

Tecrübeli futbolcunun bonservis sorununun olmaması nedeniyle imza parası teklif etmeye hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler, bu parayı oyuncu ile yapılacak kontratın süresine göre eşit taksitlere ayıracak. Sane’nin Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyacağı performans ve kazandıracağı puanlarla bu parayı kısa sürede çıkarabileceği tahmin ediliyor. Sağ kanatta bu tarz bir oyuncunun eksikliğini çeken Sarı-Kırmızılılar, Sane fırsatını kaçırmayı kesinlikle istemiyor.

KESENİ AĞZI AÇILDI

İtalyan menajer Gardi’ye bu transfer için tam yetki veren Galatasaray Yönetimi, kesenin ağzını açmış durumda. Daha önce Zaha’ya yapılan kontratın bir benzeri Sane’ye teklif edilecek. Alman yıldıza çeşitli bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro’yu bulan bir sözleşme önerilecek.

BAYERN DEVRE ARASINDA BIRAKMAMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar devre arasında da bir süre Sane’yle ilgilenmiş, ancak Bayern Münih sezon bitmeden oyuncusunu vermeyi kabul etmemişti.

LEROY SANE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Leroy Aziz Sane'nin sahada bulunduğu süre toplamı ise 1474 dakika, diğer bir deyişle maç başına ortalama olarak 49 dakika sahada kalıyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun bu süreçte takımına verdiği katkı ise 8 gol - 2 asist.