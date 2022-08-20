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Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi! Teklif yapıldı...

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#Transfer#Galatasaray#Leo Ortiz
Galatasaraydan Leo Ortiz hamlesi Teklif yapıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 10:43

Stoper bölgesine iki takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Galatasaray'ın radarına son olarak Brezilya'dan bir isim girdi.

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Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı tedbir almaya çalışan ve kadrosunu iki stoperle birden takviye etmeye hazırlanan Galatasaray, çok kalabalık bir liste çerçevesinde hareket ediyor. Dünyanın birçok takımından oyuncuyla görüşme halinde olan Sarı- Kırmızılı kulübün radarına giren son isim Brezilya Ligi'nden.

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Fanatik'in haberine göre ülkesinde Bragantino takımının formasını giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz'i gözüne kestiren Aslan, Brezilya kulübüne ilk teklifini yaptı. Ancak Bragantino cephesi, başarılı stopere gelen ilk teklifi geri çevirdi. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Sambacı'dan vazgeçmeyen Cim Bom, ikinci bir teklif paketi daha hazırladı. Galatasaray'ın, Leo Ortiz'in bonservisi için gözden çıkardığı bedel yaklaşık 5 milyon Euro civarında.

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Taffarel devreye girecek

Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan ve şu ana kadar Brezilya Milli Takımı forması giyemeyen Leo Ortiz, Avrupa liglerinde kendisini göstermesi halinde hayaline kavuşacağını düşünüyor. Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın ilgisine pozitif geri dönüş yaptığı öğrenildi. Ancak maddi olanakları güçlü olan Red Bull Bragantino Kulübü’nün, Leo Ortiz'in bonservisinde kolay kolay indirime yanaşmayacağı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, bir süre daha girişimlerden sonuç alamazsa, efsane kalecisi ve eski antrenörü Taffarel'i devreye sokmayı planlıyor.

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#Transfer#Galatasaray#Leo Ortiz

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