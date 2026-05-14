Galatasaray'dan Lemina kararı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Şubat 2025’te transfer olan Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray’a transferinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesi bir yıl uzar maddesi bulunan futbolcunun mukavelesi geçen yaz iki tarafın isteğiyle revize edilmişti.

Sözleşmesindeki maç sayısı kaldırılan Lemina performansıyla teknik heyet ve yönetimin takdirini toplarken Galatasaray sezon sonunda masaya oturdu.

Gabonlu futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Gözden Kaçmasın Devlerin Arda Güler ve Kenan Yıldız savaşı! Haberi görüntüle

Okan Buruk, Lemina’yı hem stoperde hem de orta saha bölgesinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun 2,5 milyon Euro’luk yıllık ücreti de 3 milyon Euro seviyesine çekildi.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.