Galatasaray'dan Lemina kararı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 12:58

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray, Şubat 2025’te transfer olan Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray’a transferinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesi bir yıl uzar maddesi bulunan futbolcunun mukavelesi geçen yaz iki tarafın isteğiyle revize edilmişti.

Sözleşmesindeki maç sayısı kaldırılan Lemina performansıyla teknik heyet ve yönetimin takdirini toplarken Galatasaray sezon sonunda masaya oturdu.

Gabonlu futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Okan Buruk, Lemina’yı hem stoperde hem de orta saha bölgesinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun 2,5 milyon Euro’luk yıllık ücreti de 3 milyon Euro seviyesine çekildi.

PERFORMANSI

Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

