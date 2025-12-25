×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray’dan Lemina kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lemina#Yönetim
Galatasaray’dan Lemina kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 09:38

Lemina ile Galatasaray arasında yeni bir gelişme yaşandı. Yönetimin, deneyimli orta saha ile ilgili önümüzdeki günlerde önemli bir adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Lemina için Galatasaray’da hareketli günler yaşanıyor. Afrika Kupası sonrası tarafların masaya oturacağı ve detayların netleşeceği ifade ediliyor.

YENİ SÖZLEŞME!

Şu sıralarda Afrika Kupası’nda bulunan Mario Lemina ile Galatasaray arasında yeni bir sözleşme yapılacağı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde maç sayısına bağlı olarak bir opsiyon maddesi bulunuyor.

Galatasaray’dan Lemina kararı

YÖNETİM MADDEYİ BEKLEMEYECEK

Ancak yönetim bu maddeyi beklemeden Lemina ile masaya oturup kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Tarafların Afrika Kupası sonrası ilk görüşmeyi yapacağı ve sözleşme detaylarının belirleneceği kaydedildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYüksel Yıldırımdan Fenerbahçeyi şoke eden Musaba hamlesi Galatasarayı transferde devreye soktuYüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi şoke eden Musaba hamlesi! Galatasaray'ı transferde devreye soktuHaberi görüntüle

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Geldiği günden bu yana Mario Lemina, Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performans ve sahadaki istikrarlı oyunuyla taraftarın beğenisini kazanmış, takımın orta sahasında kritik bir rol üstlenmiş ve birçok maçta takımın hücum ve savunma dengesini kurmasında önemli katkılar sağlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lemina#Yönetim

BAKMADAN GEÇME!