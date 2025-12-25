Galatasaray’dan Lemina kararı!

Haberin Devamı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Lemina için Galatasaray’da hareketli günler yaşanıyor. Afrika Kupası sonrası tarafların masaya oturacağı ve detayların netleşeceği ifade ediliyor.

YENİ SÖZLEŞME!

Şu sıralarda Afrika Kupası’nda bulunan Mario Lemina ile Galatasaray arasında yeni bir sözleşme yapılacağı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde maç sayısına bağlı olarak bir opsiyon maddesi bulunuyor.

YÖNETİM MADDEYİ BEKLEMEYECEK

Ancak yönetim bu maddeyi beklemeden Lemina ile masaya oturup kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Tarafların Afrika Kupası sonrası ilk görüşmeyi yapacağı ve sözleşme detaylarının belirleneceği kaydedildi.

Haberin Devamı

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Geldiği günden bu yana Mario Lemina, Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performans ve sahadaki istikrarlı oyunuyla taraftarın beğenisini kazanmış, takımın orta sahasında kritik bir rol üstlenmiş ve birçok maçta takımın hücum ve savunma dengesini kurmasında önemli katkılar sağlamıştı.