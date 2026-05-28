Galatasaray'dan Leao'ya abluka! Dursun Özbek, dev bütçeyle Gardi'yi görevlendirdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:39

Milan'dan ayrılması gündemde olan Portekizli sol kanat oyuncusu için Galatasaray gözünü kararttı. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takıma birçok oyuncu kazandıran Gardi'yi dev bütçeyle Portekizli yıldızın transferini bitirmek için görevlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de renklerine bağlamak istediği Rafael Leao için bayram seyran demeden bastırıyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp, İtalyan menajer George Gardi vasıtasıyla temasları sıcak tutuyor.

YILLIK 10 MİLYON EUROYA EVET DERSE BONSERVİS PAZARLIKLARI BAŞLAYACAK

Galatasaray’ın planı yıllık 10 milyon euro net maaşla Leao’yu ikna edebilmek. Portekizli süperstar “Evet” dediği anda da Milan’la bonservis pazarlıkları başlayacak.

DEV BÜTÇE AYRILDI

Üstelik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in çok istediği bu transfer için yeni yönetim gözü kararttı ve tam 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

VEDA GİBİ SÖZLER

Piyasa değeri 65 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcu, önceki akşam sosyal medya hesabından veda gibi bir mesaj yayınladı. Leao, “Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar” diye yazdı.

İTALYA BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

İtalyan gazeteleri ise Leao konusunda farklı manşetlerle çıktı.

La Gazzetta dello Sport, Milan’ın Leao’yu satmak istediğini, ancak oyuncunun takımda kalacağını yazdı.

Corriere dello Sport ise tam tersini savundu ve Leao’nun ayrılma konusunda kesin kararlı olduğunu, Milan’ın ise şimdilik beklemede olduğunu öne sürdü.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Milan formasıyla 31 maçta görev yapan Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

