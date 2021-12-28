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Galatasaray'dan Krzysztof Piatek ve Cedric Bakambu hamlesi! Transfer için formül belli...

#Galatasaray#Krzysztof Piatek#Bakambu
Galatasaraydan Krzysztof Piatek ve Cedric Bakambu hamlesi Transfer için formül belli...

Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in satılma ihtimali ve Halil'in skora katkı verememesi sebebiyle santrfor arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'ın radarına bu kez de Krzysztof Piatek takıldı. Milan döneminin ardından Hertha Berlin'de formasını kaybeden Polonyalı için kiralama formülü gündemde.

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Galatasaray'dan golcü bombası! Krzysztof Piatek... Devre arasında yapılacak golcü takviyesi doğrultusunda bir çok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, gündeme flaş bir yıldız daha aldı.

Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen, ancak ilk 11'deki yerini kaybeden ve süre almakta zorlanan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor. Galatasaraylı yetkililerin, yıldız oyuncuyla menajerler vasıtasıyla temas kurarak olumlu geri dönüş aldığı, Hertha cephesinin de ciddi bir zorluk çıkarmasının beklenmediği ifade ediliyor.

2019'da 35 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan Piatek, 1 yıl sonra 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e imza attı ve şu sıralarda formasını kaybetti. Sarı-Kırmızılı kulüpte özellikle Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in satılma ihtimali, bir veya birden fazla forvet takviyesini zorunlu kılıyor.

Özellikle Mohamed satılmasa bile Afrika Kupası'nda Mısır'ın final oynama şansının yüksek olması, genç santrforun en az 6 maç kaçıracağı anlamına geliyor. Ayrıca Halil'in skora katkısının düşük olması da teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı listedeki aday sayısının çoğalmasına sebep oldu.

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İkinci forvete bütçe hazırlığı

Galatasaray Yönetimi, TFF'de limit aşımı yaşamamak adına bütçe arayışını da sürdürüyor. İki forvet transferi birden yapılması halinde, en az bir oyuncunun elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mohamed'in 4milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanan Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı golcü dışında Diagne'yi de iyi bir teklif gelmesi halinde satabilir.

Bakambu'dan haber bekleniyor

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer golcü Cedric Bakambu için haber bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'ın yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe'nin ve özellikle İspanyol kulüplerinin yakından ilgilendiği Kongolu santrfor, teklifleri tek tek değerlendiriyor.

30 yaşındaki golcünün bonservisinin elinde olması, Aslan'ı ciddi anlamda cezbediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde, Bakambu'nun menajerine imza parasının sorun olmayacağı bilgisi iletilmişti. Galatasaray cephesi şimdi Bakambu'dan gelecek cevabı bekliyor.

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#Galatasaray#Krzysztof Piatek#Bakambu

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