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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Koray Günter'e dönüş yolu!

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Galatasaray'dan Koray Günter'e dönüş yolu!
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Hellas Verona’daki performansı Koray Günter’in yeniden sarı kırmızılıların radarına girmesini sağladı.

Galatasaray önümüzdeki sezon stopere yerli takviyesi yapmaya hazırlanırken, alternatifler arasına eski futbolcusunu da aldı.

Bu sezon Serie A’nın sürpriz ekibi olan Verona’da 21 kez ilk 11’de maça çıkan Koray Günter 4 kez haftanın 11’ine seçildi. Koronavirüs nedeniyle İtalya’da da lige ara verilirken sezonun başlaması ile beraber 25 yaşındaki Koray’ın geri kalan haftalardaki performansı yakından takip edilecek.

Koray’ın transfer şartları ve Terim’in son kararına göre dönüşü için harekete geçilecek. Öte yandan Katar basını, Al Sadd’ın G.Saray’ın yıldızı Falcao’ya 10 milyon Euro’luk teklif yaptığını öne sürdü.

Galatasaraydan Koray Güntere dönüş yolu

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