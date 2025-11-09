Galatasaray'dan Kocaelispor'a sert tepki

Haberin Devamı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Kocaelispor Başkanı Recep Dural'ın maçın ardından sarf ettiği sözlere açıklamayla tepki gösterdi.

"HADSİZCE İSTİSMAR ETMEK UTANMAZLIKTIR"

Türk futbolcunun değerlerine vurgu yapan Metin Öztürk'ün paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı.

Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir.

Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir.

Haberin Devamı

Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir.

Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum.

Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."

"AÇIKLAMALARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise şu sözleri sarf etti;

"Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı, kameralara konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken arkadaş konuşma yapmış, Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin. Kazandıkları için tebrik ettik, Kocaelispor camiasını ayırıyorum.

Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da şaibeli çıktı o zaman. Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız!

1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz.

Haberin Devamı

Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. İnanıyoruz. Bir hayalimiz var. Bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz."

KOCAELİ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Türkiye'de özellikle bahis skandalından sonra, adalet olunca sahada, bizim 6 maçımız elimizden alındı. Biz çok iyi yerlerdeydik. Şükürler olsun ki adalet olunca Kocaelispor aşamayacağı hiçbir engel yok. Adaletsizlikten dolayı Kocaelispor'un hakkı yendi, elimizden alındı. Umarım Türk futbolunda adalet devam eder. Başka takımların da hakkı yendi. Adalet olsun, tüm takımlar hakkıyla kazansın kaybetsin. Biz temiz futbol istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.