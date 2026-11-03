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Galatasaray'dan kırmızı kart beklentisi! Fırat Aydınus'tan flaş yorum

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Stuttgart
Galatasaraydan kırmızı kart beklentisi Fırat Aydınustan flaş yorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 21:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında ağırlayan Galatasaray, karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir pozisyonda rakibinin 10 kişi kalmasını bekledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti.

Mücadelenin 2. dakikasında Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un Mario Lemina'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart bekledi.

Topa müdahale etmek isteyen Karazor'un Lemina'nın ayağına basması üzerine pozisyona yakın olan İngiliz hakem Chris Kavanagh, sarı kartına başvurdu.

Galatasaraydan kırmızı kart beklentisi Fırat Aydınustan flaş yorum

YOĞUN İTİRAZ

Kararın ardından Galatasaraylı futbolcular hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, teknik direktör Okan Buruk da tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan kırmızı kart beklentisi Fırat Aydınustan flaş yorumGalatasaray'dan kırmızı kart beklentisi! Fırat Aydınus'tan flaş yorumHaberi görüntüle

VAR'DAN UYARI YOK

Pozisyon VAR hakemi Darren England tarafından da incelendi. Yapılan kontrolün ardından herhangi bir müdahalede bulunulmazken, hakem Chris Kavanagh oyunun devam etmesini istedi.

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Galatasaraydan kırmızı kart beklentisi Fırat Aydınustan flaş yorum

"KIRMIZI OLMALI…!"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, pozisyonun hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından kararla ilgili "KIRMIZI OLMALI…!" paylaşımı yaptı.

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#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Stuttgart

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