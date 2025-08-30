×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu transferine onay! 'Sıkıntı çıkarmayacağız!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu
Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu transferine onay Sıkıntı çıkarmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 19:40

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, Rams Park’ta açıklamalarda bulundu. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine onay verdiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, RAMS Park'ta açıklamalar yaptı.

İşte Eray Yazgan'ın açıklamaları;

"FENERBAHÇE'NİN BİLMEMESİNİ ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİK"

Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik.

"KEREM İÇİN SIKINTII ÇIKARMAYACAĞIZ"

Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu göstererek ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız.

Gözden KaçmasınJose Mourinho, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: Ben böyleyimJose Mourinho, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 'Ben böyleyim!'Haberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray'ın sözleşmeye eklettiği maddeden kaynaklı elinde söz hakkı bulunuyordu. Transfere 5 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorunda olan Galatasaray, eğer cevap hakkını son güne kadar korursa Fenerbahçe milli futbolcuyu Avrupa listesine yazamıyordu. Eğer bu maddeyi Benfica uygulamazsa, Galatasaray'a tazminat ödemek zorunda kalacağı biliniyordu.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu

BAKMADAN GEÇME!