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GeriFutbol Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması
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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.

Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.

 

Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması

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