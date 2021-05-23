Son dakika: Galatasaray'dan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan hamlesi! Haber gönderildi...

Kongre süreci, başkan ve teknik direktör krizine rağmen, Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in hazırladığı liste doğrultusunda kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'da, daha önce de gündeme gelen Kenan Karaman'la tekrar temas kuruldu.

Fanatik'in haberine göre; bir süre önce Beşiktaş'la görüşen, Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen milli forvete, "Kimseye söz verme, bizden haber bekle" mesajı gönderildi.

MAAŞINI KARŞILAMAYA HAZIRLAR

Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ın yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini karşılamaya hazır. Üstelik 27 yaşındaki futbolcuya imza parası da önerilecek. Fortuna Düsseldorf'la olan mukavelesi 30 Haziran itibarıyla bitecek olan Kenan Karaman, bu sezon ikinci ligde 27 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kenan'ın özellikle milli formayla gösterdiği performans, Terim'in listesine girmesinde en önemli rolü oynadı.

KAAN İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Fatih hocanın iki transfer döneminde de vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan da tekrar gündemde. Galatasaray geçen yaz 2.5 milyon Euro'luk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Ancak İtalyan ekibi üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak.

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