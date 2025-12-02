Galatasaray'dan Kazımcan Karataş paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Fenerbahçe maçında yüzüne yabancı madde isabet eden Kazımcan Karataş için tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan Kazımcan Karataş'ın son halini paylaşarak "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" notunu düştü.
Kazımcan Karataş'ın yüzüne gol sevinci sırasında tribünden bir madde isabet etmişti.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Galatasaray: "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" pic.twitter.com/nTX8LYNeRF— Spor Arena (@sporarena) December 1, 2025