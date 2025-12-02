×
Spor Haberleri

Galatasaray'dan Kazımcan Karataş paylaşımı!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 00:44

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne madde isabet eden Kazımcan Karataç için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yüzüne yabancı madde isabet eden Kazımcan Karataş için tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan Kazımcan Karataş'ın son halini paylaşarak "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" notunu düştü.

Kazımcan Karataş'ın yüzüne gol sevinci sırasında tribünden bir madde isabet etmişti.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

