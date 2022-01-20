Galatasaray'dan Kasımpaşa maçından penaltı tepkisi!

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Süper Lig'de 22. haftada Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmada yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu.

Mücadelenin 69. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Michal Travnik yatarak topa müdahale etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, Travnik'in topa elle müdahale ettiğini belirttiler.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Maçın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştü. Bu görüşmenin ardından penaltı olmadığı ve oyunun devam etmesi istendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise devam kararına tepki gösterdi.