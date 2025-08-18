×
Galatasaray'dan kaleci operasyonu: Porto'ya resmi teklif iletildi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ederson#Diego Costa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 23:58

Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışlarına giren Galatasaray, transferde vites artırdı. Sarı - kırmızılılar, Ederson'dan gelecek olumsuz bir habere karşılık kendisine alternatif belirledi.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Alman basınından sarı-kırmızılılar için bir trasnfer iddiası ortaya atıldı. 

İLK HEDEF EDERSON

İngiliz basınından çıkan haberlerde Galatasaray, Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için baskısını sürdürüyor. İngiliz ekibi ile sıkı bir pazarlık masasında bulunan sarı - kırmızılı ekibin pazarlıkları olumlu bir zeminde ilerlettiği çıkan iddialar arasında.

PORTO'YA RESMİ TEKLİF! 

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon avro bonservis ve bonuslar içeren resmi bir teklif yaptı.

Haberde, Ederson transferinin gerçekleşmemesi halinde Diogo Costa’nın sarı-kırmızılıların 1 numaralı kaleci adayı olduğu vurgulandı.

COSTA'NIN RAKAMLARI

Porto ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Diogo Costa, bugüne dek 198 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 84 kez kalesini gole kapatan Portekizli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro.

