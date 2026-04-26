Galatasaray'dan Juventus'un yıldızı için resmi adım! Yüz yüze görüşme için İtalya'ya gidiliyor

#Transfer Haberleri#Federico Gatti#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 14:50

Galatasaray yönetimi, Juventus'un kaptanlarından Federico Gatti'nin transferi için önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 haftaya lider giren Galatasaray, transfer görüşmelerini de sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde stoper hattına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

Gözden KaçmasınSağlık ekibi ve teknik heyet görüştü: Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen kararı verildiSağlık ekibi ve teknik heyet görüştü: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen kararı verildi!Haberi görüntüle

Juventus'a yakınlığı ile bilinen Tuttosport gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Federico Gatti ile ilgileniyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İÇİN İTALYA'YA GİDİLECEK

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde Juventus'la temasa geçerek transfer için bilgi talep ettiği ve kısa süre içinde de Galatasaray'dan bir heyetin İtalya'ya giderek hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla yüz yüze ve daha detaylı bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Juventus'un Gatti'nin performansından memnun olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda onu satarak transfere kaynak yaratmak isteyebileceği belirtildi.

DEVRE ARASINDA MILAN İSTEMİŞTİ

Federico Gatti'yi devre arasında Milan istemiş, Juventus'un 25 milyon euroluk talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Juventus'u çalıştırdığı dönemde Gatti'ye ilk kez forma veren teknik direktör olan ve şu an Milan'ı çalıştıran Massimiliano Allegri'nin, tecrübeli savunmacı için yaz transfer döneminde bir hamle daha yapacağı ifade edildi.

PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE

Gatti ile Galatasaray ve Milan'ın yanı sıra İtalya'dan Napoli, İngiltere'den ise Nottingham Forest ve Everton'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 25 maça çıkan Gatti, 4 gol kaydederken sahada bulunduğu 1553 dakikada 3 de sarı kart gördü.

Gatti, Juventus'un İtalya'da Galatasaray'la oynadığı play-off turu rövanş maçında takımının 2. golünü kaydetmişti.

