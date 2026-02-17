×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Juventus maçında kırmızı kart isyanı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 22:01

Galatasaray, Juventus ile oynadığı maçta Andrea Cambiaso için kırmızı kart bekledi. Hakem Makkelie, ikinci sarı kartına başvurmadı.

Galatasaray - Juventus karşılaşmasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Galatasaray, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş maçı öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Galatasaray'da teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

Pozisyona itirazların ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.

[Görüntü TRT'den alınmıştır]

 

