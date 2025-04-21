×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Jelert, Kaan Ayhan ve Morata için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Elias Jelert#Kaan Ayhan
Galatasaraydan Jelert, Kaan Ayhan ve Morata için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 14:27

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynayacağı Konyaspor maçı öncesi sakatlık açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi 3 ismin sakatlığına dair açıklama yayınladı. 

Konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu;

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Elias Jelert#Kaan Ayhan

BAKMADAN GEÇME!