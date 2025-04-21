Galatasaray'dan Jelert, Kaan Ayhan ve Morata için sakatlık açıklaması!

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi 3 ismin sakatlığına dair açıklama yayınladı.

Konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu;

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir.