Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! 'Transfer bitti' iddiaları olay olmuştu

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için harekete geçtiği iddia edilmişti.

ANLAŞMA YAKIN

Basında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın transferinde sona yaklaşmıştı.

Öte yandan tarafların anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmişti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada transfer iddiaları yalanlandı.

İşte yapılan açıklama;

"Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Alman yıldız Jamal Musiala, 2023 yılında Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetmişti.

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RAMS Park'taki atmosferden oldukça etkilendiğini dile getiren Musiala, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Buradaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu taraftarların önünde oynamaktan büyük keyif aldım. Yaşadığım atmosferi uzun yıllar unutacağımı sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FORMADAN UZAK KALDI

Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Bayern Münih formasıyla 24 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 asist üretti.