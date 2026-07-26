×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! 'Transfer bitti' iddiaları olay olmuştu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Musiala#Bayern Münih
Galatasaraydan Jamal Musiala açıklaması Transfer bitti iddiaları olay olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 23:28

Galatasaray, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Jamal Musiala’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği yönünde çıkan haberleri jet hızında yalanladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için harekete geçtiği iddia edilmişti. 

ANLAŞMA YAKIN 

Basında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın transferinde sona yaklaşmıştı. 

Öte yandan tarafların anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmişti. 

Gözden KaçmasınGalatasarayda stoper rotası değişti Bremerden olumsuz yanıtGalatasaray'da stoper rotası değişti! Bremer'den olumsuz yanıtHaberi görüntüle

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada transfer iddiaları yalanlandı.

İşte yapılan açıklama;

"Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Alman yıldız Jamal Musiala, 2023 yılında Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetmişti.

Haberin Devamı

RAMS Park'taki atmosferden oldukça etkilendiğini dile getiren Musiala, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Buradaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu taraftarların önünde oynamaktan büyük keyif aldım. Yaşadığım atmosferi uzun yıllar unutacağımı sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraydan Jamal Musiala açıklaması Transfer bitti iddiaları olay olmuştu

FORMADAN UZAK KALDI

Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Bayern Münih formasıyla 24 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Musiala#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!