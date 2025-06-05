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Galatasaray'dan Jadon Sancho hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Jadon Sancho
Galatasaraydan Jadon Sancho hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 14:20

Galatasaray, Chelsea'yle kiralık sözleşmesi biten ve Manchester United'a dönenen ancak takımda düşünülmeyen Jadon Sancho'yu transfer gündemine aldı.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Galatasaray, Chelsea'yle kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United'a dönen Jadon Sancho'yla ilgileniyor.

MANCHESTER UNITED KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Manchester United'ın kadroda düşünmediği İngiliz kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa'nın da ilgilendiği belirtilirken, bonservis bedelinde değil ama maaş konusunda kulüplerin zorluk yaşayabileceği kaydedildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu Manchester United'da senelik 15 milyon euro ücret kazanıyor.

Galatasaraydan Jadon Sancho hamlesi

CHELSEA 'MAAŞ' KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLAYAMAMIŞTI

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Jadon Sancho ile yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayammayan bu sebeple kiralık sözleşmede yer alan 'satın alma yükümlülüğü'nü yerine getiremeyen Chelsea, Manchester United'a 5 milyon sterlin (yaklaşık 6 milyon euro) ceza maddesi ödemek zorunda kalmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI: 41 MAÇTA 5 GOL - 10 ASİST

Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Chelsea formasıyla 41 maça çıkarken 5 gol atıp 10 da asist üretmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Jadon Sancho

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