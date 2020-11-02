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GeriFutbol Galatasaray'dan İzmir depremi sonrası enkazdan kurtarılan Elif Perinçek için paylaşım
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Futbol
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan İzmir depremi sonrası enkazdan kurtarılan Elif Perinçek için paylaşım

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Galatasaray'dan İzmir depremi sonrası enkazdan kurtarılan Elif Perinçek için paylaşım
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İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için Galatasaray'dan paylaşım geldi.

Galatasaray, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra mucize bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.

Elif Perinçek'in enkazdan kurtarıldığı fotoğrafı paylaşan Galatasaray, ''Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif...'' sözlerini kullandı.

 

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