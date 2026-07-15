Galatasaray'dan istediler, gerçeği öğrenince şoke oldular! Transferde ilginç olay

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Galatasaray'ın geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo tüm sezon boyunca sakatlıklarıyla tartışma konusu olmuştu. Bu yaz ülkesi Fildişi Sahili ile Dünya Kupasına katılan oyuncu burada da bir sakatlık yaşamıştı.

Oynadığı karşılaşmalarda da performansıyla göz dolduran oyuncu Avrupa'dan pek çok kulübün radarına girdi. Bunlardan biri de Inter oldu.

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İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in, Galatasaray’da forma giyen Wilfried Singo için yürüttüğü transfer değerlendirmesi sonuçlandı. İtalyan basınında yer alan habere göre İnter, kadrosuna Fildişili yıldızı katmak için girişimde bulundu.

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Oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’dan yıllık 4,8 milyon euro aldığını öğrenen ınter, bu rakamı fazla bulunca transferden çekilme kararı aldı. Böylece Galatasaray’a resmî teklif gelmeden transfer suya düştü.

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wilfried Singo’nun kalitesini gösterdiğini ve taliplerinin giderek arttığını söylerken “Singo için 60 milyon euroları görürsek kimse şaşırmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fildişili oyuncunun güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı kırmızılılar 40 milyon eurodan aşağı bir fiyata Wilfried Singo’nun gidişine onay vermeyi düşünmüyor.

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Wilfried Singo, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev aldı. Fildişili savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı.