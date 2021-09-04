Galatasaray'dan Işıtan Gün açıklaması! 'Çıkan haberlere itibar etmeyin'

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ü Florya'da istemediğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev dağılımları seçimlerden hemen sonra, ilk yönetim kurulu toplantımızda belirlenmiş olup, an itibarı ile herhangi bir görev değişikliği olmamıştır.

Sn. Işıtan Gün de görevine devam etmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü Tesisleri'nden Galatasaray Yönetim Kurulu sorumlu olup, istisnasız her bir yönetim kurulu üyesi bu sorumluluğu taşımaktadır.

Bugün bazı basın organlarında çıkan ve sosyal medyaya da yansıyan asılsız, mesnetsiz ve Galatasaray'ı yıpratmak amacıyla yapılmış kötü niyetli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü

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